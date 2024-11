17-Jähriger tot: U4-Surfer verstirbt nach waghalsiger Aktion

Bei der Wiener U4-Station Schönbrunn hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall mit vier „U-Bahnsurfern“ ereignet, der einen Großeinsatz auslöste. Erst wurde angenommen, die Jugendlichen wären in den Stromkreis geraten. Dem war allerdings nicht so. Denn in diesem Bereich verläuft keine Oberleitung. Die vier Jugendlichen hatten sich auf das Dach der U4 geschlichen und sind illegal mitgefahren. Doch diese waghalsige Aktion endete dramatisch. Kurz vor der Station Schönbrunn sind sie gegen eine Fußgängerbrücke geprallt.

Jugendliche schwebten in Lebensgefahr

Ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Tscheche wurden laut ersten Informationen bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Einer von ihnen musste noch vor Ort reanimiert werden. Der 18-Jährige schwebt nach dem Unfall in Wien-Hietzing weiter in Lebensgefahr. „Die zwei anderen Beteiligten, ein 13-jähriger und ein 16-jähriger Österreicher liefen zuerst davon, kehrten jedoch nach kurzer Zeit wieder zum Vorfallort zurück. Der 16-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, der 13-Jährige blieb unverletzt“, hieß es am Mittwoch es von der Landespolizeidirektion Wien.

17-Jähriger verstorben

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 17-Jährige ist laut Berichten des ORF an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 12:02 Uhr aktualisiert