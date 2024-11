Weihnachtszauber: Coca-Cola-Truck kommt auch heuer nach Klagenfurt

Während im Rest Kärntens am 5. Dezember 2024 die Krampusglocken läuten werden, trumpft das Südpark-Shopping-Center an diesem Tag mit einem ganz besonderen Gast. „Gemeinsam mit Billa Plus haben wird die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour wieder nach Klagenfurt geholt“, freut sich Centermanager Heinz Achatz im Gespräch mit 5 Minuten.

Einziger Halt in Kärnten

Obwohl der Truck insgesamt 21 Stopps in ganz Österreich einlegen wird, ist es der einzige Halt in Kärnten, weiß Achatz. Mit von der Partie ist natürlich auch der Coca-Cola-Weihnachtsmann, der am Beifahrersitz mit einfahren wird. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich bei einem Photopoint mit dem Truck ablichten zu lassen. Zudem könnt ihr personalisierte Coca-Cola zero Dosen mit nach Hause nehmen.