70er-Disco-Ära: Steirerball 2025 heizt die Wiener Hofburg ein

Beim Steirerball am 10. Jänner 2025 sollen zeitlose Klassiker wie „Rivers of Babylon“, „Daddy Cool“ und „Ma Baker“ von Boney M. im Vordergrund stehen. „Mitsingen und mitshaken lautet dann die Devise“, heißt es von dern Veranstaltern. Für Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, ist es ganz klar: „Die Steiermark und die unvergesslichen Hits von Boney M. ergänzen einander perfekt – beide sorgen für tolle Stimmung.“ Die Ballbesucherinnen und Ballbesucher erwartet eine Show voll Glitzer, Glamour und spektakulärer Choreographien. Die Performance und die Kostüme versprechen eine Zeitreise in die Disco-Welt der 70er Jahre. Die Mitternachtseinlage bringt die Party-Atmosphäre von Boney M. zurück auf die Bühne. „Ein Auftritt, den die Freundinnen und Freunde des Steirerballs unbedingt erleben sollten“, ist sich Zakostelsky sicher.

Verschiedene Klänge aus der Steiermark

Der musikalische Bogen wird beim Steirerball weit gespannt: Von der stimmungsvollen Balleröffnung zu den Klängen einer großen Musikkapelle aus der Gastregion Oststeiermark, über allerorts zünftige Klänge dank einer Reihe oststeirischer Musikgruppen bis hin zum DJ in der Disco – ein oststeirischer Lokalmatador – wird man die Oststeiermark am Ball spüren können.

„Die Edlseer“ sorgen musikalisch für Stimmung

30 Jahre stehen „Die Edlseer“ auf der Bühne und begeistern ihre Fans. Fritz, Manfred und Andreas sind „alte Hasen“ beim Steirerball und auch am 10. Jänner 2025 wieder dabei – bei der Eröffnung und auch zu Mitternacht. Fritz Kristoferitsch, Chef der „Edlseer“: „Es ist für uns eine große Ehre, mit ‚A Musikant im Trachtengwand‘ und dem ‚Dancing Star‘ bei der Steirerball-Eröffnung dabei sein zu dürfen. Denn diese beliebten Nummern stellen all das dar, was die Steiermark ist – nämlich Brauchtum, Bodenständigkeit, Feste feiern und gemeinsam lachen.“ Wien und vor allem die Wiener Hofburg als Location sind etwas Besonderes für die Edlseer, denn man spürt die Geschichte Österreichs und kann sich gleichzeitig wie in der Steiermark fühlen. „Wenn ich beim Steirerball die Dirndl und Trachtengewänder sehe, spürt man viel Herz und Tradition. Ich rate jedem, der noch nie das einzigartige Flair des Steirerballs erlebt hat, am 10. Jänner dabei zu sein. Schaut’s euch das an“, sagt der „Edlseer“-Frontmann.

Koglhofer Plattlermädls schwingen das Tanzbein

Seit 41 Jahren gibt es in Koglhof Schuhplattlergruppen – und das waren immer Männergruppen. 2014 entschieden sich die örtlichen Schuhplattler aufzuhören. Und so entstanden die Plattlermädls. „Damals haben unsere Burschen gesagt, sie machen nicht mehr weiter, und wir Mädls dachten uns, dass diese Tradition kein Ende nehmen soll“, sagt Alexandra Putz von den Koglhofer Plattlermädls: „Mittlerweile sind wir 15 Schuhplattlerinnen. Und obwohl wir ja alle Mädls sind, machen wir sogar Hebefiguren. Darauf sind wir besonders stolz.“ Beim Steirerball 2025 werden die Koglhofer Plattlermädls um Mitternacht in der Wiener Hofburg schuhplattln. „Es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, beim Steirerball aufzutreten. Wir freuen uns sehr und beginnen schon mit den Proben. Seid’s gespannt, wir lassen uns etwas ganz Besonderes einfallen“, sagt Plattermädl Putz.