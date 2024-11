Villacher Multitalent schafft es in Thomas Brezinas neues Buch

Nach dem Erfolg seines Sammelbandes „Eine Feder vom Himmel“ suchte der bekannte österreichische Buchautor Thomas Brezina gemeinsam mit Puls 4 wieder nach wahren Geschichten, diesmal zum Thema Träume. „Im März 2024 gab es dazu im Fernsehen einen Aufruf an alle Zuschauer. Jeder konnte seine Geschichte einreichen und zusenden“, erinnert sich der Villacher Stuntman, Filmemacher und Gewaltpräventionstrainer Haris Bilajbegović. Daraufhin entschied auch er sich dazu, seine persönliche Geschichte einzureichen.

Villacher freut sich: „Meine Geschichte wird veröffentlicht!“

„Am 13. April 2024 schickte ich meine Story per E-Mail an den Verlag, und exakt drei Monate später – am 13. Juli 2024 – erhielt ich die Nachricht, dass meine Geschichte veröffentlicht wird“, freut er sich. Die neue Brezina-Ausgabe, die unter dem Titel „Ein Haus in den Wolken – 44 Träume, die Wirklichkeit wurden“ am 16. November 2024 erscheint, umfasst in Summe 160 Seiten. Einige von ihnen wurden der Geschichte des Villachers gewidmet. „Es ist für mich eine besondere Ehre, dass Thomas Brezina auch meine persönliche Geschichte veröffentlicht. Seine Werke haben mich seit meiner Kindheit begleitet und inspiriert. Nun die Möglichkeit zu haben, unter seiner Ägide Teil dieser kreativen Welt zu werden, erfüllt mich mit großer Freude und Stolz“, so Haris abschließend.