Drei Rosen als Symbol: So gedenken Freimaurer verstorbener Brüder

Dazu berichtet 5 Minuten ein Bruder: „In den Logen finden dafür Rituale statt, die dem Gedenken an die Verstorbenen ganz besonderes Gewicht verleihen. Viele Brüder besuchen auch die Gräber ihrer Vorgänger, um dort drei Rosen niederzulegen – ein Zeichen der besonderen Verbundenheit: Die Kette der Hände mag gelöst sein, die Kette der Herzen bleibt.“ Er schildert weiter: „Die Trauer als Prozess vertieft das Bewusstsein über die Endlichkeit allen Seins – und über das, was daraus neu entstehen wird.“

Mitglieder treffen sich einmal im Monat in Villach-Warmbad

Die Freimaurer hatten in diesem Jahr im Übrigen auch Grund zur Freude: Zu den Hochgraden „Schottischer Ritus“ und „York“ gesellte sich ein aus der Schweiz vor rund zehn Jahren „eingewandertes“ System, bekannt auch als „Die Strikte Observanz“ als dritter Hochgrad in Österreich dazu. Seit heuer auch von der „Großloge Österreich“ anerkannt, treffen die 150 Mitglieder einander, intern auch als „Präfektur Carinzia“ bezeichnet, einmal im Monat in Villach-Warmbad. Geplant ist jetzt eine Ausweitung in andere Bundesländer und nach Wien. Informationen zu den Hochgraden der Freimaurer und deren Funktionen sind unter dem Link www.freimaurer-wiki.de zu finden.