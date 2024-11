Frostige Aussichten in der Steiermark: Wo es jetzt besonders kalt wird

„In diesen Stunden kommt es über Osteuropa zu einem für diese Jahreszeit absolut normalen Kaltlufteinbruch. Die kältere Luftmasse wird Österreich zwar nur streifen, dennoch wird man den Luftwechsel in der Osthälfte der Alpenrepublik spüren“, heißt es am heutigen Samstag in einem Bericht der Unwetterzentrale. Die GeoSphere Austria prognostiziert Frost noch diese Woche, vor allem aber ab Anfang nächster Woche: „Der Wintereinbruch ist am Wochenende zwar abgesagt – den Osten Österreichs erreicht Samstagabend aber dennoch ein Schwall deutlich kühlerer Luft von Nordosten her. Sonntagfrüh und Montagfrüh ist daher im östlichen Flachland zum ersten mal in diesem Herbst mit leichtem Frost zu rechnen.“

Tipp von der GeoSphere Besonders empfindliche Topfpflanzen sollten spätestens am Sonntag in den betroffenen Regionen nach drinnen gebracht werden.

Nacht auf Morgen bleibt in der Steiermark weitgehend frostfrei

Wie aber sieht denn die Lage in der Steiermark aus? In welchen Gebieten ist denn verstärkt mit Frost zu rechnen? Wir haben für euch bei den Experten nachgefragt. „In der kommenden Nacht gibt es noch ein geringes Frostrisiko. Die Temperaturen sinken gegen null Grad“, so Hannes Rieder von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Die Prognose für den Sonntag lautet wie folgt: „Im Großteil der Steiermark scheint herrlich die Sonne. Nur stellenweise im Südosten sowie zwischen dem unteren Ennstal und dem Oberen Mürztal sind Nebel und Wolken zäher. Im Joglland weht spürbarer, kühler Nordwind.“ Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad, spürbar kälter als zuletzt ist es auf den Bergen und im Mariazellerland.“

Die Nacht auf Montag bringt Frost in die Steiermark

Interessant wird dann aber die Nacht auf Montag. Diese soll nämlich auch in der obersteirischen Tälern Frost bringen: „Wir erwarten stellenweise bis zu minus 3 Grad“, so der Experte. Besonders in der Obersteiermark im Mariazellerland, aber auch im Enns- und Murtal soll es frostig werden. Aber auch im Süden und Osten der Steiermark ist leichter Frost nicht unwahrscheinlich. „Vor allem in Beckenlagen“, wie Rieder ergänzt. Aus diesem Grund ist auch im Grazer Raum mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. Tagsüber sorgt der Hochdruckeinfluss dann für viel Sonnenschein. In der Früh und am Vormittag begleiten uns regionale Boden- oder Hochnebelfelder, danach ist der Himmel wolkenlos.

Frostige Aussichten in der Steiermark bis zumindest Mittwoch

Auch die Unwetterzentrale hält prognostiziert Frost für die steirische Landeshauptstadt: „Aufgrund der eingeflossenen Kaltluft sinken die Temperaturwerte bis Montagmorgen verbreitet unter den Gefrierpunkt. Selbst am Stadtrand in Linz, St. Pölten, Wien, Eisenstadt und Graz wird es frostig.“ Jedoch soll es in den Stadtzentren eine Spur milder bleiben. Wie lange bleibt der Frost in der Steiermark? „Bis zumindest Mittwoch könnte jeder Morgen von Frost begleitet werden“, so Hannes Rieder von der GeoSphere.