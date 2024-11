Villacher Gasthaus wird zur Bühne für regionales Kunsthandwerk

Veröffentlicht am 2. November 2024, 14:45 / ©zVg. / KK

Von Zirbenkrippen, über Naturkosmetik bis hin zu Leder- und Glaskunst: Beim traditionellen Handwerkskunstmarkt im Gasthaus Wiegele wird jeder fündig! Rund 17 Aussteller präsentieren am kommenden Freitag und Samstag wieder ihre Werke bei der Verkaufsausstellung in der Pogöriacherstraße in Villach. Vorbeischauen lohnt sich!