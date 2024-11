Baustelle: Verspätungen bei Grazer Buslinie noch bis 9. November

Aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Kärntnerstraße (im Abschnitt Grillweg – Auffahrten zur Autobahn A9) von Montag, den 21. Oktober 2024, bis Samstag, den 9. November 2024, kommt es zu Fahrstreifenzusammenlegungen. Es steht nur mehr je ein Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. „Deshalb steht den Graz Linien auch die Busspur in diesem Bereich derzeit nicht zur Verfügung. Daher kommt es in den Verkehrsspitzen in der Früh und am Nachmittag bei den Bussen der Linie 32 zu Verzögerungen“, informiert die Holding Graz.

Einschubbusse Die Graz Linien sind bemüht das Intervall mit Einschubbussen oder Kurzführungen (z. B. von Seiersberg kommend nach Don Bosco – Umsteigen Richtung Jakominiplatz in die Busse der Linien 31 und 33) aufrechtzuerhalten.