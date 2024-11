Unwetter zerstört Hof „in Minuten“: Überall war „Wasser und Schlamm“

Bei den schweren Gewittern im Juli wurde ein Kulturzentrum in Thörl in der Steiermark zerstört.

Bei den schweren Gewittern im Juli wurde ein Kulturzentrum in Thörl in der Steiermark zerstört.

Wie 5 Minuten berichtete, hielten im Juli heftige Unwetter die Steiermark in Atem. In der Nacht auf den 17. Juli 2024 wurde Zivilschutzalarm für die steirischen Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl ausgelöst. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen“, so schilderte eine Einwohnerin aus Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. Auch das Kunst- und Kulturzentrum „wasistkunst-HOF“ auf einem kleinen ehemaligen Bauernhof in Palbersdorf, Thörl in der Obersteiermark ist dem Unwetter zum Opfer gefallen. Es wurde dabei zerstört – „und das direkt vor dem Start des Festivals ‚Summer of Art'“, heißt es vom Verein, der daraufhin einen Spendenaufruf startete.

Hof als Bühne und Wirkstätte für regionale Künstler

„Mit viel Liebe, Herzblut und großem persönlichem Einsatz hat der steirische Künstler Richard Fürstner aus dem kleinen Bauernhof seiner Eltern ein für die Region wichtiges Kunst- und Kulturzentrum in der Obersteiermark geschaffen“, heißt es im Spendenaufruf. Der wasistkunst-HOF ist auch Sitz des gleichnamigen Vereins und beherbergt außerdem die Keramikwerkstatt TonDiele Thörl der Fürstners. Der Hof ist über die Zeit zur Bühne und Wirkstätte für regionale und internationale Künstler geworden. Regelmäßig finden Konzerte, Lesungen, Kunstmärkte und Ausstellungen statt. Alljährliches Highlight ist der Summer of Art, der dieser Tage zum 10. Mal über die Bühne hätte gehen sollen.

Zum Summer of Art Festival Beim Summer of Art Festival werden in offenen Ateliers Kurse für Bildhauerei, Malerei, Fotografie über Schauspiel und Literatur bis hin zu Schweißen, Tischlern und Töpfern angeboten. Kreativ Interessierte können dabei nicht nur ihre Talente entdecken und entfalten, sondern auch die Festival-Atmosphäre am wasistkunst-HOF erleben.

Schweres Unwetter zerstört Kulturzentrum in nur wenigen Minuten

„In der Nacht des 17. Juli – just einen Tag vor der Eröffnung des heurigen Summer of Art – zerstörte ein fürchterliches Unwetter in nur wenigen Minuten Ateliers, Wohnhaus und weite Teile des Festivalgeländes. Und damit die Lebensgrundlage des Künstlers Richard Fürstner ebenso wie die finanzielle Basis des Vereins wasistkunst. Wasser und Schlamm überfluteten Erdgeschoße und Keller der Gebäude – Kunstwerke, Werkstätten, Werkzeuge und Materialien, Brennofen, und die Festival-Küche wurden Großteils zerstört; Lebensmittel und Getränke, die schon für den Summer of Art eingekauft waren, ebenso“, berichtete der Verein wasistkunst. Das Festival musste in weiterer Folge abgesagt werden.

©Screenshot GoFundMe Wasser und Schlamm überfluteten Erdgeschoße und Keller des Kulturzentrums.

Unwetter zerstört kreative Träume

Zerstört wurden aber nicht nur kreative Träume und die Vorfreude der angekündigten Gäste, sondern auch die finanzielle Basis des Vereins wasistkunst, wie im Spendenaufruf betont wird. „Denn die Einnahmen aus dem Summer of Art dienen nicht nur der Ausrichtung des jeweils kommenden Festivals, sie dienen auch der Erhaltung der Ateliers und Werkstätten“, wird weiters betont. Mit deiner Spende versucht der Verein, die dringendsten Ausgaben rasch und unbürokratisch abzudecken und den wasistkunst-Hof wiederherzustellen.

Du willst helfen? Du kannst den Verein „wasistkunst“ mit einer finanziellen Unterstützung helfen. Spenden kannst du über die Plattform GoFundMe oder direkt aufs Vereinskonto:

Verwendungszweck: Spende Unwetter Thörl

Empfänger/in: Verein wasistkunst Richard Fürstner

IBAN: AT55 1200 0507 8602 0008

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 15:46 Uhr aktualisiert