Neuer Schnellladepark: 400 km Reichweite in nur 15 Minuten

Im Wirtschaftspark in Poggersdorf können Autofahrer an einem weiteren öffentlichen Schnellladepark ihre Elektroautos laden. Der Betreiber von Schnellladeinfrastruktur SMATRICS EnBW hat den neuen Standort in unmittelbarer Nähe der Autobahnausfahrt A2, bei der Ausfahrt Grafenstein in Poggersdorf, errichtet.

Hohe Qualitätsstandards

Hauke Hinrichs, Chief Operating Officer bei SMATRICS EnBW, sagt: „Wir errichten neue Schnellladestandorte dort, wo der konkrete Bedarf unserer Kunden nach Reichweite besteht – beim Handel, in Innenstadtlage und im Fernverkehr. Dabei setzen wir auf hohe Qualitätsstandards beim Laden.“

16 hochmoderne Ladepunkte

Am neuen Standort stehen 16 hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Verfügung. Je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs können Kunden an diesen sogenannten High Power Charging-Ladepunkten in 15 Minuten Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite laden.

High Power Charger

Die Schnellladeinfrastruktur wird in Österreich weiter konsequent in hohem Tempo ausgebaut. Die verfügbare Ladeleistung von High Power Chargern, also Ladepunkte mit mindestens 150 kW Leistung, hat sich in Kärnten seit 2023 mehr als verdoppelt. Mit dem Ladepark in Poggersdorf stehen nun insgesamt 40 Ultraschnelllader in Kärnten zur Verfügung.

500 Schnellladepunkte an über 120 Standorten

Mit aktuell mehr als 500 Schnellladepunkten an über 120 Standorten in ganz Österreich, betreibt SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz in Österreich. Für den weiteren Ausbau arbeitet das Unternehmen auch mit namhaften Partnern aus unterschiedlichen Branchen zusammen.