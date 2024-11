Bei dem Versuch, die zwei Hunde zu trennen, wurde der Mann an seiner Hand verletzt.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 16:10 / ©5 Minuten

Ein 67-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde am 1. November 2024 gegen 8.30 Uhr von einem Hund unbestimmtes Grades an der Hand verletzt. Er versuchte zwei kämpfende Hunde zu trennen und wurde bei diesem Versuch in die Hand gebissen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.