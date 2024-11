Unfall am Knoten Villach: Motorradfahrer (59) prallt gegen Verkehrszeichen

Der 59-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen nach einem Aufprall gegen ein Verkehrszeichen am Knoten Villach.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 16:19 / ©pexels.com: Caner Demiroğlu

Am Samstag, dem 2. November 2024, ereignete sich auf der A2 Südautobahn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Deutscher war mit seinem Motorrad von Arnoldstein kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs, als er gegen 13 Uhr beim Knoten Villach verunglückte. Der Unfall passierte im dortigen Baustellenbereich, als der Motorradfahrer die Abzweigung zur A10 in Richtung Salzburg nehmen wollte.

Ein Moment der Unachtsamkeit – schwere Folgen für Fahrer und Fahrzeuge

Aufgrund eines Moments der Unachtsamkeit verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der heftige Aufprall führte dazu, dass der Mann stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten ins Landeskrankenhaus Villach, wo er medizinisch versorgt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Teile des Motorrads über die Fahrbahn geschleudert. Diese umher liegenden Teile trafen zwei nachfolgende Autos, die dadurch ebenfalls beschädigt wurden.