Bundespräsident im Spital: Van der Bellen unterzieht sich Bandscheiben-OP

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich in den kommenden Tagen in einem Wiener Krankenhaus einem medizinischen Routine-Eingriff unterziehen. Grund dafür sind anhaltende Bandscheibenprobleme, die den Bundespräsidenten seit Jahresbeginn belasten und zuletzt zunehmend Beschwerden verursacht haben. Wie die Präsidentschaftskanzlei in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab, soll die Operation die Schmerzen lindern und Van der Bellens Beweglichkeit verbessern.

Vertretung durch Kanzler Nehammer

Während der Operation und der darauffolgenden Erholungsphase übernimmt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vorübergehend die Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Funktionen des Staatsoberhaupts ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Die Präsidentschaftskanzlei kündigte an, Anfang der Woche weitere Details zur geplanten Vertretungsdauer bekanntzugeben.

Dauer der Vertretung noch offen

Solche medizinischen Eingriffe an der Bandscheibe gelten heute als Routineoperationen und sind weit verbreitet. Die Behandlung soll die Nerven im Rückenbereich entlasten und Van der Bellen langfristig schmerzfrei machen. Sobald die Genesung abgeschlossen ist, wird Van der Bellen seine Amtsgeschäfte wieder wie gewohnt aufnehmen. (APA/red. 2. 11. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 16:50 Uhr aktualisiert