Heizkostenzuschuss in Graz: Warum Bürger weiterhin auf Papier angewiesen sind

Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark kann von 7. Oktober 2024 bis 28. Februar 2025 in Gemeindeamt der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, in den Stadtämtern, sowie in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz beantragt werden. Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit einer Online-Beantragung. Mit Ausnahme von BewohnerInnen der Stadt Graz kann der Heizkostenzuschuss online beantragt werden. Ab 7. Oktober 2024 kann der Online-Antrag Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark gestellt werden.