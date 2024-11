Kollision auf Radweg: E-Bike Fahrerin (58) schwer verletzt

Millstatt am See

Veröffentlicht am 2. November 2024, 17:45 / ©5 Minuten

Am 2. November 2024 gegen 13.45 Uhr lenkte eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal ihr E-Bike auf dem Geh- und Radweg südseitig der Millstätter Bundesstraße. In diesem Bereich touchierte sie mit der linken Lenkergabel den linken Unterarm des entgegenkommenden 79-jährigen Mannes ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau

Beide kamen durch den Zusammenstoß zu Sturz. Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Der Fußgänger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.