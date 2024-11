157 km/h im 100er: Lenkerin (21) musste Führerschein abgeben

Die Polizei hat die 21-jährige Autofahrerin in Kolbnitz mit einer erheblichen Geschwindigkeitsübertretung gestoppt und den Führerschein vorläufig entzogen.

Veröffentlicht am 2. November 2024

Am heutigen Samstag, den 2. November 2024, gegen 14.55 Uhr lenkte eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihr Auto auf der B 106 Mölltal Straße. In der Nähe der Gemeinde Kolbnitz fiel sie den Beamten aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit auf.

Rasante Temposünderin: Führerschein futsch

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurde festgestellt, dass sie mit 157 km/h fuhr. Nach Abzug der Messtoleranz betrug die gemessene Geschwindigkeit 152 km/h. Die zuständigen Polizisten reagierten umgehend und nahmen der Fahrerin den Führerschein vorläufig ab. Außerdem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird die Frau bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, was zu weiteren rechtlichen Konsequenzen führen könnte.