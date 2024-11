Missratener Raub in Wien: Polizei stoppt 14-Jährige samt Elektroschocker

Veröffentlicht am 2. November 2024, 18:25 / ©LPD Wien

In der Stöbergasse im 5. Wiener Gemeindebezirk ereignete sich am Freitag, dem 1. November 2024, in den frühen Morgenstunden, ein versuchter Raubüberfall. Dabei waren zwei 14-jährige afghanische Staatsangehörige mit einem Messer und einem Elektroschocker bewaffnet.

Bargeldforderung fehlgeschlagen

Die Jugendlichen forderten von ihren Opfern, einem 19- und einem 20-Jährigen, die Herausgabe von Bargeld. Als die beiden Passanten erklärten, kein Geld bei sich zu haben, durchsuchten die Täterinnen deren Jackentaschen, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen.

Blitzschnelle Festnahme durch die Polizei

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Polizeidiensthundeeinheit die beiden Jugendlichen nur wenige Minuten nach dem Vorfall unweit des Tatorts festnehmen. Bei der Festnahme wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, darunter eine Sturmhaube und der Elektroschocker. In den anschließenden Vernehmungen durch das Landeskriminalamt Wien gaben die Beschuldigten an, die Bedrohung mit dem Messer bestritten zu haben, zeigten sich jedoch geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt überstellt.