Unentschieden: Sturm Graz und Rapid Wien trennen sich 1:1

In einem spannenden Spiel trennen sich Sturm Graz und Rapid Wien mit 1:1. Sturm ging in der 82. Minute durch einen Treffer von Yardimci in Führung, der den Ball im Gedränge ins Netz beförderte. Doch Rapid gab sich nicht geschlagen und glich in der 87. Minute aus. Beljo verwandelte einen Elfmeter souverän ins rechte Eck.