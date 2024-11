„Adler“ setzen auf Heimsieg: Aufholjagd in der Tabelle beginnt

Am Sonntag, 3. November 2024, will der EC VSV Asiago Hockey besiegen und die vollen Punkte holen.

Für den EC iDM Wärmepumpen VSV geht es vor der Nationalteampause zu Hause gegen Asiago Hockey weiter. Die „Adler“, die aktuell nur auf Tabellenplatz 11 liegen, wollen gegen die Veneter voll punkten und den nächsten Schritt setzen, um den Tabellenkeller endgültig zu verlassen. Mit einem Sieg am Sonntag, 3. November 2024, könnte „Blau-Weiß“ wieder Anschluss in der Tabelle finden.

Head-to-Head spricht für „Blau-Weiß“

Nach dem furiosen 3:2-Erfolg in Salzburg wollen die „Adler“ in ihrer letzten Begegnung vor der Nationalteampause noch einen weiteren Sieg einfahren. Gegen die achtplatzierten Italiener wird es aber keine leichte Aufgabe, gewannen sie doch in dieser Saison bereits gegen die Titelaspiranten aus Bozen, Graz und Salzburg. Villach sollte nach den Erfolgen gegen den Erzrivalen aus Klagenfurt und die Mozartstädter einiges an Selbstvertrauen getankt haben. Das Head-to-Head spricht jedenfalls klar für „Blau-Weiß“: Aus acht Begegnungen mit den Italienern gingen die Villacher gleich siebenmal als Sieger vom Eis, bei einer Torbilanz von 34:25.

Asiago Hockey holte sich achtmal italienische Meisterschaft

Der Eishockeyclub aus Asiago blickt auf eine ähnlich traditionsreiche Historie wie der VSV zurück. Bis dato gewannen die Italiener gar achtmal die italienische Meisterschaft, sicherten sich zudem 2018 und 2022 den Meisterpokal der Alps Hockey League. Seit der Saison 2022/23 nimmt der Club aus Italien an der win2day Ice Hockey League teil. Die Mannen von Head-Coach Ron Fogarty präsentieren sich in der heurigen Saison als unberechenbares Team, das defensive sowie offensive Qualitäten mitbringt, jedoch nicht mit Konstanz besticht.

Mark Katic ist zurück

Nach der Rückkehr von Mark Katic hat sich das Lazarett der „Adler“ ein wenig gelichtet und Head-Coach Tray Tuomie kann – aus heutiger Sicht – fast aus dem Vollen schöpfen, muss nur auf den Verteidiger Daniil Kulintsev und Backup-Torhüter René Swette verzichten.