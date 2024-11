Inklusiver Sport im Fokus: Highlights der Special Olympics

Die vergangenen Wochen standen in der Steiermark ganz im Zeichen des Sports und der Inklusion.

Die vergangenen Wochen standen in der Steiermark ganz im Zeichen des Sports und der Inklusion.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 19:33 / ©5 Minuten

Ein Höhepunkt im Oktober war die steirische Galanacht des Sports, die in Graz stattfand. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde Patrik Wöls vom Verein Sportbündel als herausragender steirischer Special-Olympics-Sportler geehrt. Der 32-Jährige aus Thörl erhielt die Auszeichnung für seine Erfolge bei den Nationalen Winterspielen in Schladming, wo er zwei Goldmedaillen im Riesentorlauf und im Super-G gewann.

Unified-Golfturnier im Grazer Golfclub Thalersee

Ein weiteres Highlight war das fünfte Unified-Golfturnier, das im Oktober im Grazer Golfclub Thalersee ausgetragen wurde. Insgesamt 108 Golfer, darunter 15 Special-Olympics-Golfer aus Österreich sowie Gäste aus der Slowakei und Portugal, nahmen daran teil. Für besondere Begeisterung sorgte die Teilnahme des DP-World-Tour-Profis Lukas Nemecz, der mit den Teilnehmenden eine „Nearest to the Pin“-Challenge auf Loch 7 spielte.

Graz-Marathon mit Special-Olympics-Präsident Laurenz Maresch

Auch der Graz-Marathon am 13. Oktober war eine Plattform für die Special-Olympics-Gemeinschaft. Der neue Präsident Laurenz Maresch zeigte persönlichen Einsatz und lief den Halbmarathon gemeinsam mit Special-Olympics-Sportlern wie Michael Streicher und Mikhail Pisanko. Die Staffelbewerbe, an denen Athleten wie Jennifer Koubek, Christian Liszt und Matthias Schwarz teilnahmen, rundeten die starke Präsenz der Special-Olympics-Gemeinschaft ab.

Kommende Veranstaltungen im November

Im November dürfen sich die Sportbegeisterten in Graz und der Steiermark auf weitere inklusive Sportveranstaltungen freuen. Das 20. Unified-Fußballturnier für Schulen in Graz wird ein weiteres Beispiel für den inklusiven Geist von Special Olympics sein. Darüber hinaus ist auch ein Boccia-Bewerb in Graz geplant, der die Vielfalt und den sportlichen Ehrgeiz der teilnehmenden Athleten hervorheben wird.