„Verkehrssituation bleibt gefährlich“: Tiroler Brücke braucht Maßnahmen

Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach fordert, dass eine Entschärfung der Tiroler Brücke.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 21:00 / ©Google Street View

„Die Sicherheit unserer Bürger hat oberste Priorität, deshalb gilt es die Tiroler Brücke zu entschärfen“, fordert Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach. „Trotz hoher Investitionen in die Tiroler Brücke bleibt die Verkehrssituation angespannt und gefährlich. Unfälle und Staus sind an der Tagesordnung“, führt die Klubobfrau aus.

©FPÖ Villach Am Bild: Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach

Unfälle und feststeckende Autos stehen an Tagesordnung

Die Klubobfrau ist der Meinung, dass auch nach den teuren Renovierungen und Erweiterungen im Jahr 2014 die Realität alarmierend ist: An den Kreuzungen der Steinwender Straße, Völkendorfer Straße und Tiroler Straße stünden zu den Stoßzeiten abruptes Anhalten, im Kreuzungsbereich feststeckende Autos, wütende Hupkonzerte, blockierte Zebrastreifen und Unfälle an der Tagesordnung.

„Ständige Staus“

Laut Nießner ist dieser Kreuzungsbereich eine sehr wichtige Schnittstelle für den Villacher Individualverkehr, es komme täglich zu rund 15.000 Verkehrsbegegnungen. Damit seien täglich unzählige Verkehrsteilnehmer, welche diesen Ort passieren, dem Risiko ausgesetzt, in einen Unfall verwickelt zu werden. „Ständige Staus lassen das Adrenalin steigen und die Nerven der Verkehrsteilnehmer blank liegen“, zeigt sich die Klubobfrau besorgt angesichts der Dynamik und Dichte des heutigen Verkehrsgeschehens.

Ampelschaltung stellt Problem dar

Anscheinend sei für viele die Ampelschaltung in Kombination mit dem schwer einschätzbaren Verkehrsfluss ein Problem, weshalb die Kreuzungsbereiche der Tiroler Brücke regelmäßig ungewollt von Autos blockiert sein würde. Allzu leicht komme es beim Räumen der Kreuzung zur Kollision mit dem Gegen- oder Querverkehr. „An der Einmündung der Tiroler und Völkendorfer Straße müssen Fußgänger häufig auf dem Zebrastreifen quer stehenden Fahrzeugen ausweichen, um sicher über die Straße zu gelangen“, berichtet Nießner.

„Die Zeit drängt“

Bürger seien an Nießner mit der Bitte nach einer Überarbeitung der Ampelschaltungen und eine Verbesserung der Beschilderung herangetreten. Die freiheitliche Klubobfrau sieht Verkehrsreferent Sascha Jabali Adeh gefordert, Lösungen für dieses Nadelöhr zu finden. „Die Zeit drängt, gerade in der dunklen Jahreszeit steigt das Unfallrisiko“, sieht sie raschen Handlungsbedarf, zumal hier, nach dem Ende der Herbstferien, wieder der Schulweg unzähliger Schüler des BG/BRG St. Martin und der Fachberufschule entlangführt.