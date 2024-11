Winternothilfe: Caritas weitet Unterstützung für Obdachlose aus

Die Caritas hat ihr Winterhilfsprogramm ins Leben gerufen, um obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit umfassend zu helfen. Caritasdirektor Klaus Schwertner macht deutlich, dass für viele Obdachlose mit den fallenden Temperaturen die schwierigste Zeit des Jahres beginnt. Auch wenn die Temperaturen bisher noch nicht extrem sind, können bereits milde Nächte, die knapp über dem Gefrierpunkt liegen, lebensbedrohlich sein. Die Nachfrage nach Unterstützung ist bereits gestiegen, weshalb die Caritas in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt aktiv werden möchte.

Mehr Platz für Bedürftige

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat die Caritas in Wien zusätzlich zu den 1.880 bestehenden Schlafplätzen nun über 130 neue Notquartiersplätze eingerichtet. Diese Plätze wurden in Zusammenarbeit mit dem Fonds Soziales Wien geschaffen, um den Bedürftigen eine sichere Unterkunft zu bieten. Schwertner dankt der Stadt Wien für die Unterstützung und betont, dass viele Hilfsangebote auf Spenden angewiesen sind. Jede Spende zählt und kann entscheidend sein, um Menschen in Not durch den Winter zu helfen.

Unterstützung rund um die Uhr

Seit dem 29. Oktober ist das Caritas-Kältetelefon wieder erreichbar, um obdachlosen Menschen und Helfern einen direkten Draht zur Unterstützung zu bieten. Die Hotline ist rund um die Uhr besetzt, um Anfragen nach Schlafplätzen entgegenzunehmen. Im vergangenen Winter wurden mehr als 9.700 Anrufe verzeichnet, die es der Caritas ermöglichten, obdachlosen Menschen gezielt zu helfen. Schwertner appelliert an die Öffentlichkeit, nicht wegzuschauen und bei Sichtung obdachloser Personen Hilfe zu leisten, indem sie die Kältetelefonnummer speichern.

Wärmestuben für Gemeinschaft

In diesem Jahr öffnet die Caritas mehr als 40 Wärmestuben in Zusammenarbeit mit Pfarren in Wien und Niederösterreich. Diese Einrichtungen bieten nicht nur einen Ort zum Aufwärmen, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen und kleine Mahlzeiten zu erhalten. Über 1.000 freiwillige Helfer sind im Einsatz, um diesen Menschen Unterstützung und Gesellschaft zu bieten. Besonders erfreulich ist die Schaffung von speziellen Frauenwärmestuben mit zusätzlichen Angeboten wie Kinderbetreuung und Hygieneartikeln.

Gemeinsam helfen Die Kältetelefonnummer 01/480 45 53 im Handy einspeichern und die Schlafplätze

von obdachlosen Menschen melden. In medizinischen Notfällen ist wie auch bisher ausnahmslos die Rettung unter dem Notruf 144 zu alarmieren. Im www.wirhelfen.shop der Caritas ist Hilfe ganz einfach von Zuhause aus möglich:

Schenken Sie eine warme Mahlzeit in einer Wärmestube, eine heiße Suppe beim

Canisibus oder eine warme Decke für obdachlose Menschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 21:17 Uhr aktualisiert