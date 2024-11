Bis zu 12 Grad: Dieses Wetter erwartet die Steirer am Sonntag

So wird das Wetter am Dienstag in der Steiermark.

Der Sonntag beginnt im Oberen Murtal, im Mürztal sowie im südöstlichen Vorland mit dichter, tiefliegender Bewölkung, die bis ins Mittelgebirge hinaufreicht. „Am Vormittag sieht es noch trüb aus, aber ab Mittag setzen sich dann zunehmend sonnige Abschnitte durch“, erklärt die GeoSphere Austria.

Bis zu 12 Grad

In der nördlichen Obersteiermark ist hingegen kaum mit Nebel zu rechnen. „Dort dominiert die Sonne den ganzen Tag, begleitet von harmlosen hohen Wolken“, so der Wetterexperte weiter. Trotz der Sonneneinstrahlung bleibt es kühler als in den vergangenen Tagen. „Mit schwachem Wind aus Nord bis Ost liegen die Temperaturen in der Früh bei 1 bis 7 Grad, die Höchstwerte erreichen 9 bis 12 Grad“, so die Prognose von GeoSphere Austria.