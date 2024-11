Herbstlicher Sonntag: Wolken und Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag

Am Nachmittag lasst sich die Sonne in ganz Kärnten blicken.

Am Nachmittag lasst sich die Sonne in ganz Kärnten blicken.

Am heutigen Sonntag, 3. November 2024, gibt es in den meisten Regionen ein wechselhaftes Wetterbild. Bis zum Mittag werden vor allem Wolken und Nebel die Sicht einschränken, wobei die Obergrenze der Nebelbildung zwischen 1400 und 1800 Metern Höhe liegt. Besonders in den Tauerntälern und im Hochgebirge kann sich bereits am Vormittag die Sonne blicken lassen.

Höchstwerte bis zu 14 Grad

Am Nachmittag sorgt ein frischer Ostwind dafür, dass sich nahezu überall die Sonne durchsetzen kann. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 2 und 7 Grad, während die Höchstwerte im Tagesverlauf mit 10 bis 14 Grad etwas kühler ausfallen als in den vergangenen Tagen.