55-Jähriger bei Sturz von Heuboden schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am heutigen Samstag, den 2. November 2024, im Bezirk Gmunden in Oberösterreich. Ein 55-jähriger Mann, kosovarischer Staatsbürger, stürzte bei Arbeiten gegen 9.25 Uhr unerwartet von einem Heuboden in die Tiefe. Der genaue Grund für den Unfall ist noch ungeklärt. Der Sturz aus etwa dreieinhalb Metern Höhe führte zu erheblichen Verletzungen. Nach einer sofortigen medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen, wo er nun weiterbehandelt wird.