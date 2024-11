Sonntagswetter in Österreich: Nach Nebel zunehmend sonnig

Am Sonntag erwartet Österreich ein gemischtes Wetterbild, das laut GeoSphere Austria im Tagesverlauf zunehmend freundlicher wird. Besonders in den frühen Morgenstunden ist in Gebieten wie dem Rheintal und dem nördlichen Alpenvorland mit Nebel- und Hochnebelfeldern zu rechnen. Diese lösen sich jedoch im Laufe des Vormittags auf und lassen die Sonne vielerorts durchscheinen.

Hartnäckiger Nebel weicht der Nachmittagssonne

Auch im Süden und Südosten des Landes hält sich zunächst noch Restbewölkung in Form von Hochnebel, der teilweise hartnäckig sein kann. Doch auch hier wird es bis zum Nachmittag vielerorts sonnig, abgesehen von vereinzelten Nebelresten, die stellenweise etwas länger bestehen bleiben. Der Wind bleibt morgen überwiegend schwach und beeinflusst das Wettergeschehen kaum. Die Temperaturen starten mit minus 3 bis plus 7 Grad in den frühen Morgenstunden und steigen bis zum Nachmittag auf Höchstwerte von 7 bis 15 Grad, wobei die höchsten Temperaturen in den sonnigeren Regionen erwartet werden.