Kärnten übernimmt Microsoft-Lizenzkosten: Entlastung für Gemeinden

Zu finanzieren sind neben der Hardware aber auch die notwendigen Microsoft-Lizenzen. Die Kosten hierfür wurden bisher zur Hälfte vom Schulerhalter, im Regelfall die Gemeinde, getragen. Das soll sich durch eine neue Rahmenvereinbarung ändern und so eine spürbare Entlastung für die Gemeinden mit sich bringen. In der Regierungssitzung wurde eine entsprechende Rahmenvereinbarung, zwischen dem Land Kärnten und Microsoft Österreich, beschlossen.

„Zeitgemäßen Unterricht gewährleisten“

Bildungsreferent Daniel Fellner: „Mit der nunmehrigen Übernahme der Lizenzkosten seitens des Landes bekennen wir uns zum einen ganz klar zur Wichtigkeit der Digitalisierungsoffensive schaffen aber gleichzeitig auch eine wichtige Entlastung für die Gemeinden.“ Weiter betont er: „Es darf nicht sein, dass Länder und Gemeinden in Vorleistung gehen müssen, um die notwendigen Lizenzen zu finanzieren. Mit dieser Rahmenvereinbarung wollen wir dies auffangen.“ Die Digitalisierungsoffensive sei Voraussetzung, um einen zeitgemäßen Unterricht gewährleisten zu können, so Fellner. „Die Digitalisierung darf nicht auf halbem Weg stehenbleiben. Was fehlt ist ein langfristiges Konzept, um sicherzustellen, dass unsere Schulen auch in Zukunft digital gut ausgestattet sind.“

Jährlich 170.000 Euro budgetiert

Die Vereinbarung gilt zunächst für drei Jahre und regelt die Verwendung der Microsoft Lizenzierung zu jeder Stammschullehrperson der Kärntner Schulen. Privatschulen sind ausgenommen. Jährlich werden dafür Mittel in der Höhe von mehr als 170.000 Euro budgetiert.

Modell verschafft mehrere Vorteile

Durch das neue Modell ergeben sich mehrere Vorteile: Unter anderem entfallen Hardware- und Softwarekosten, zusätzliche Kosten für Antivirus und Mailsecurity, Kosten für das Gerätemanagement oder etwa das eEducation-expertSchulen im Volksschulbereich. Darüber hinaus erfolgt die Bestellung zentral über das Land (Bildungsdirektion), was zu einer Entlastung in der Gemeindeverwaltung führt.

Änderungen im Personalwesen an Schulen

Insgesamt sind 5.212 Lehrpersonen und administratives Personal in allgemein bildenden Pflichtschulen (APS), Landessonderschulen, Fachberufsschulen, Landwirtschatlichen Berufs- und Fachschulen, Gesundheuts- und Krankenpflegeschulen (GuK) von dieser Neuerung umfasst.