Sonniger Sonntag: So wird das Wetter in Wien

Für den Sonntag prognostiziert GeoSphere Austria für Wien beständiges Sonnenwetter. Schon in den frühen Morgenstunden zeigt sich der Himmel weitgehend klar und abgesehen von einigen hohen Schleierwolken bleibt die Sonne den gesamten Tag über präsent. Ein schwacher Wind begleitet das Wetter, ohne jedoch für spürbare Abkühlung zu sorgen.

Morgenfrische und Herbstwärme

Die Temperaturen am Morgen variieren je nach Lage in der Stadt: Sie beginnen bei minus 1 Grad in den kühleren Bereichen und erreichen in zentralen Lagen bis zu plus 4 Grad. Am Nachmittag sind dann Höchstwerte von etwa 9 Grad zu erwarten, die vor allem in sonnigen Abschnitten für ein angenehmes Herbstgefühl sorgen.