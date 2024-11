Karoline Edtstadler verlässt die Spitzenpolitik: Das hat sie nun vor

Edtstadler will künftig kein Ministeramt mehr belegen.

Edtstadler will künftig kein Ministeramt mehr belegen.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 06:39 / ©Andy Wenzel

Karoline Edtstadlers (ÖVP) Platz in der Spitzenpolitik dürfte demnach ein Ablaufdatum haben. Die Salzburgerin bleibt Ministerin, bis es eine neue Regierung gibt. Bis es so weit ist, kann es noch etwas dauern. Derzeit laufen noch Sondierungsgespräche zwischen ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler. Mehr dazu in: Sondierungsgespräche gehen weiter: Wer wird der dritte Partner?

Das sind Edtstadlers Pläne

Wie sehen Edtstadlers künftige Pläne aus? Berichten zufolge werde sie als einfache Nationalratsabgeordnete weitermachen und gleichzeitig eine Anwaltskanzlei in Salzburg aufbauen. „Das starke Ergebnis bei den Nationalratswahlen, das ich in Salzburg bekommen habe, sehe ich als Auftrag, die Interessen meines Bundeslandes in den kommenden fünf Jahren als Abgeordnete zum Nationalrat mit vollem Einsatz zu vertreten“, sagte Edtstadler zur „Kronen Zeitung“. Sie sitzt derzeit noch im ÖVP-Verhandlerteam für die Koalitionsgespräche und sei auch weiterhin bereit dazu.