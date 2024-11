Tierheim Villach: Diese tierischen Freunde warten auf ein neues Zuhause

Das Tierheim Villach lädt dazu ein, verschiedene Tiere zu besuchen, die dringend ein neues Zuhause benötigen. Hier präsentieren wir einige der Schützlinge, die voller Hoffnung auf ihre neuen Besitzer warten.

Hündin „Duma“: Mischling, als Einzelhund zu halten

Duma ist ein bezaubernder Mischling mit schwarzem Fell, geboren am 10. April 2023. Sie ist eine äußerst menschenfreundliche Hündin, die gerne spazieren geht und voller Energie steckt. Duma liebt es, mit anderen Hunden zu spielen, allerdings wäre es am besten, wenn sie als Einzelhund in einem Haushalt leben könnte. Sie wartet im Tierheim auf ihr neues Zuhause, wo sie die Liebe und Zuneigung erhalten kann, die sie verdient.

©Tierheim Villach Die Hündin steckt voller Energie.

Kater „Ralph“: Männlich, kastriert

Ralph ist ein schwarzer Kater, männlich und kastriert, und etwa 5-6 Jahre alt. Er sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause, in dem er sich sicher und geborgen fühlen kann. Anfangs zeigt sich Ralph etwas schüchtern gegenüber Menschen, doch mit Geduld und ein wenig Zeit wird er Ihnen sein Herz öffnen. Er versteht sich hervorragend mit anderen Katzen und schätzt deren Gesellschaft. Ideal für Ralph wäre ein Zuhause mit Freigang, damit er seinen natürlichen Entdeckerdrang ausleben kann.

©Tierheim Villach Ralph zeigt sich zu Beginn noch etwas schüchtern.

Katze „Cindy“: Kastriert, scheu

Cindy ist eine braun getigerte Katze, kastriert und mit unbekanntem Alter. Sie wartet geduldig auf die richtigen Menschen, die bereit sind, ihr ein liebevolles Zuhause zu bieten. Cindy ist zurückhaltend und scheu, lässt sich nicht so leicht anfassen, aber in ihrem Herzen verbirgt sich eine sanfte Seele, die Zeit und Geduld braucht. Sie liebt es, in der Natur umherzustreifen und schätzt die Gesellschaft anderer Katzen. Für sie suchen wir ein ruhiges Zuhause, wo sie sich frei entfalten und Vertrauen fassen kann – ein Ort, an dem sie endlich ankommen darf.

©Tierheim Villach Die Katze braucht viel Zeit und Geduld.

Drei süße Meerschweinchen

Im Tierheim warten zudem drei süße Meerschweinchen, die etwa 2 Jahre alt sind, auf ein neues Zuhause. Zwei von ihnen sind männlich und kastriert, während das dritte unkastriert ist. Sie suchen ein artgerechtes Plätzchen, wo sie viel Platz zum Toben und Spielen haben.