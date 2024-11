Gerlitzen: Fahrer stürzt betrunken mit Auto 70 Meter den Hang hinunter

Veröffentlicht am 3. November 2024, 08:27 / ©5 Minuten

Am 3. November 2024 gegen 03:20 Uhr lenkte ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen seinen PKW auf der Gerlitzenstraße in Richtung Bodensdorf. Er gab an, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit zu sein.

70 Meter tief abgestürzt

Beim Abfahren der Bergstrecke fiel er aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 70 Meter den Hang hinunter. Das Fahrzeug blieb im steilen Gelände, ohne sich zu überschlagen, stehen.

Fahrer konnte sich befreien

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.

Mittelgradige Alkoholisierung

Zusätzlich wies er eine mittelgradige Alkoholisierung auf. Die Feuerwehr sicherte den abgestürzten PKW, der erheblichen Sachschaden erlitten hatte. Die Bergung des Fahrzeugs wird von ihm veranlasst.