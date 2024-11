Frost kommt: Karte zeigt, wo es jetzt wie kalt wird

„Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein“ – davon wird am heutigen Sonntag, dem 3. November 2024, eher abgelassen. Viel eher startet der Tag heute mit Nebel und teils frostigen Temperaturen. Die Sonne zeigt sich erst im Laufe des Tages. Mehr dazu in: Sonntagswetter in Österreich: Nach Nebel zunehmend sonnig. Morgentemperaturen zwischen minus 3 und plus 7 Grad sind angesagt.

Kaltfront streift Österreich

Grund für den Temperaturabfall ist eine Kaltfront, die Österreich streift. Der Kaltlufteinbruch ist für diese Jahreszeit übrigens absolut normal. Von der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es: „Im Bergland sowie im oberen Mühl- und Waldviertel gab es im Herbst schon mehrmals Frost, für die Niederungen wird es aber vor allem Montagfrüh zum ersten Mal verbreitet frostig.“ Mit dem ersten leichten Frost der Saison war aber bereits am heutigen Sonntagmorgen zu rechnen. Mehr dazu in: Erstes Frost-Wochenende in Österreich: So kalt wird es jetzt.

Temperaturen unter 0 Grad

Die Meteorologen der UWZ wissen: „Die Frostbedingungen werden dann in der Nacht auf Montag noch besser. Im Norden und Osten klart auf und das mächtige Hoch ZAYYAN verlagert sich mit seinem Zentrum über die Osthälfte der Bundesrepublik. Eine windstille und meist klare Nacht steht hier somit bevor.“ Bis Montagmorgen, 4. November 2024, sinken die Temperaturwerte verbreitet unter den Gefrierpunkt: „Selbst am Stadtrand in Linz, St.Pölten, Wien, Eisenstadt und Graz wird es frostig. In den Stadtzentren wird es aber eine Spur milder bleiben.“ Frostfrei wird es durch den Nebel in den tieferen Lagen im Westen und Südwesten sowie auf den meisten Bergen bleiben. Denn: Die Nullgradgrenze liegt nach Westen zwischen 2.000 und 2.500 Metern Höhe.

Österreich-Karten zeigen, wie kalt es wird

„Leichter Frost Anfang November ist in den Niederungen der Osthälfte absolut normal. Heuer sind wir sogar eher zu spät dran mit dem ersten Frost im Vergleich zum Klimamittel“, fügen die Wetterexperten hinzu. Anmerkung: Meist kommt es in Österreich bereits Ende Oktober zu Frost. Wie kalt es in den kommenden Tagen in der Früh wird, zeigen die Karten von Ubimet. Prinzipiell bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen minus 5 und 9 Grad.

©Ubimet | So sollten sich die Tiefstwerte am Sonntagmorgen entwickeln. ©Ubimet | So sollten sich die Tiefstwerte am Montagmorgen entwickeln. ©Ubimet | So sollten sich die Tiefstwerte am Dienstagmorgen entwickeln. ©Ubimet | So sollten sich die Tiefstwerte am Mittwochmorgen entwickeln.

So wird das Wetter die kommenden Tage

Für die weiteren Tage prognostiziert die UWZ: „Am Dienstag und Mittwoch setzt sich der Hochdruckeinfluss fort. In den Niederungen des Nordens und Ostens steigt aber auch die Neigung zu hartnäckigen Nebel- und Hochnebelfeldern an. Damit wird es hier zwar feucht-kalt bleiben, der Frost wird sich aber eher auf das Berg- und Hügelland sowie auf die südlichen Tal- und Beckenlagen beschränken. Eine Änderung der Wetterlage ist nicht in Sicht. Bis auf weiteres ist im östlichen Alpenraum kaum Niederschlag zu erwarten. Vor allem auf den Bergen verharren die Temperaturen zudem auf einem außergewöhnlich milden Niveau. In den Tal- und Beckenlagen sowie generell in den Niederungen haben hingegen Inversionen, Nebel und Hochnebel die Oberhand.“