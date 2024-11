Grundausbildung gemeistert: Feuerwehrleute in Sankt Barbara und Neuberg überzeugen

Dieses Modul markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Ausbildung der Feuerwehrkameraden.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 08:45 / ©BFVMZ

Am vergangenen Donnerstag, den 31. Oktober 2024, fand in Sankt Barbara im Mürztal, Ortsteil Mitterdorf, die Abnahme des Praxismoduls zur Grundausbildung 1 (GAB I) im Feuerwehrwesen statt. Dieses Modul markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Ausbildung der Feuerwehrkameraden. Die Teilnehmenden der Freiwilligen Feuerwehren Freßnitz, Mitterdorf und Wartberg hatten sich auf Abschnittsebene durch gemeinsame Vorbereitungsübungen intensiv auf die Aufgaben der Löschgruppe, Tanklöschgruppe und der technischen Gruppe vorbereitet. Zusätzlich waren zahlreiche Übungseinheiten innerhalb der einzelnen Feuerwehren notwendig, um die erlernten Handgriffe weiter zu vertiefen.

Abschlussübung: Bekämpfung eines fiktiven Flurbrands

Bei der Abschlussübung, die von der Freiwilligen Feuerwehr Mitterdorf organisiert wurde, mussten die Teilnehmer ihr erworbenes Wissen und Können unter Beweis stellen, indem sie einen fiktiven Flurbrand bekämpften. Der Abschnittskommandant Otto Fritz sowie der Abschnittsausbildungsbeauftragte Gernot Rechberger verfolgten die Leistung der neun angetretenen Feuerwehrkameraden aufmerksam. Die erfolgreiche Absolvierung der praktischen Prüfung setzt einen bestandenen theoretischen Wissenstest voraus. Nach der Übung sprachen Otto Fritz, Gernot Rechberger und der ortszuständige Kommandant Michael Grafoner den Teilnehmern ihre Glückwünsche aus und lobten deren Einsatz und Engagement. Ein herzlicher Dank ging an die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf für die Verpflegung nach der Übung.

Praxismodul in Neuberg für die Abschnitte 1 und 2

Nur zwei Tage später, am Samstag, dem 2. November 2024, wurde das Praxismodul für die Abschnitte 1 und 2 in Neuberg abgehalten. Hier stellten sich 12 junge Feuerwehranwärter und Quereinsteiger den Herausforderungen der praktischen Prüfung, begleitet von ABI Karl Fritz und dem Bereichsausbildungsbeauftragten Stefan Terler. Die Teilnehmer absolvierten mit Bravour einen weiteren Schritt in ihrer Grundausbildung. Im Rahmen der Abschlussbesprechung gratulierte Rudolf Schober den Teilnehmenden zu ihren Leistungen und bedankte sich bei den Ausbildern für ihre hervorragende Arbeit. Auch die FF Neuberg wurde für ihre Organisation und die Verpflegung der Anwesenden gewürdigt.