Amok-Jäger tot: Suche nach Motiv geht weiter

Fünf Tage nachdem Franz Hofer (64), der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, und ein ebenfalls 64-jähriger ehemaliger Jagdleiter und Polizeibeamter erschossen wurden, dürfte im Mühlviertel endlich langsam Ruhe einkehren. Die Leiche des 56-jährigen Roland D. wurde in einem Waldstück im Bezirk Rohrbach entdeckt. Eine Obduktion wurde bereits angeordnet, die Polizei geht von Suizid aus*. Mehr dazu in: Amok-Jäger tot in Waldstück aufgefunden.

Rätsel um Autofund

Erst am Freitag, dem 1. November 2024, wurde das Fluchtauto des Verdächtigen in der Nähe des ersten Tatorts, wo der 56-Jährige den Bürgermeister mit gezielten Kopfschüssen tötete, gefunden. Bereits der Fund des Autos gab Rätsel auf. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug in der Nacht auf Freitag dort abgestellt wurde. Zum einen habe es einen Hinweis gegeben, dass ein Fahrzeug in den Wald gefahren sei und zum anderen sei der Bereich zuvor ohne Ergebnis von der Polizei durchkämmt worden. Aus Nervosität könnte der Verdächtige zuletzt seinen Standort verlegt haben, hieß es. Am Tag darauf tauchte dann die Langwaffe des Flüchtigen auf, wenig später dann seine Leiche.

Worin liegt das Motiv?

Der Tote ist jedenfalls mittels Fingerabdruck identifiziert worden. Auch wenn für die Bevölkerung nun Entwarnung geben werden kann und damit ein Weg in die Normalität möglich wird, beginnt für die Ermittler nun die eigentliche Tatortarbeit. Rund um das Motiv sind noch einige Fragen offen. Grundsätzlich dürfte dieses im Bereich des Jagdrechts liegen. Sowohl Roland D. als auch die beiden Opfer waren Jäger. Der mutmaßliche Täter war bereits früher auffällig geworden – gegen ihn bestanden mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft wegen unwaidmännischen Verhaltens.

Roland D. nahm sich Urlaub

In der Woche vor den Morden wurde erneut eine Anzeige gegen Roland D. erhoben. Wie der ORF berichtet, dürfte es dabei um unzulässige Fütterung gegangen sein. Die beanstandete Futterstelle wurde danach geräumt. Für den Tag des Doppelmordes, den 28. Oktober 2024, nahm sich der 56-Jährige kurzfristig Urlaub. Was danach geschah, ist bekannt. Nichtsdestotrotz wird es sich schwierig gestalten, restlos zu klären, ob die Anzeige der Auslöser für die Bluttaten war. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz sind noch nicht abgeschlossen. Man warte noch das Ergebnis der Obduktion ab, die für Montag, 4. November, angesetzt ist.