Einsatz mit Muskelkraft: Elektro-Lastenfahrrad aus Loch befreit

Am Samstag, 2. November wurde die Feuerwehr Altneudörfl kurz nach 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung in den Murauen alarmiert.

Am Samstag, 2. November wurde die Feuerwehr Altneudörfl kurz nach 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung in den Murauen alarmiert.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 09:43 / ©FF Altneudörfl

Am Samstag, 2. November wurde die Feuerwehr Altneudörfl kurz nach 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung in den Murauen alarmiert. Die Alarmierung erfolgte per Sirene, da der genaue Standort des Fahrzeugs zunächst unklar war. Nach einem Rückruf des Notrufers wurde der Bereich entlang der Mur von beiden Seiten mit einem Traktor und einem Geländewagen abgesucht.

Fahrzeug konnte befreit werden

Die Einsatzkräfte fanden ein Elektro-Lastenfahrrad vor, das in einem Loch am Weg feststeckte. Mit vereinter Muskelkraft konnte das Fahrzeug schonend aus der misslichen Lage befreit werden. Der Einsatz wurde um 11:45 Uhr erfolgreich beendet.