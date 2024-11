Tiere in Not: Der Kampf eines Igels ums Überleben & Co.

Vögel, Igel, Fledermäuse – die Tierhilfe Steiermark zeigt unermüdlichen Einsatz, um in Not geratenen Tieren eine Chance auf Genesung zu bieten. Im Einsatz 416 wurde ein schwer verletzter Mäusebussard in Eggersdorf gerettet. Nach einer Kollision mit einem Auto beobachteten Helfer den Vogel über einen längeren Zeitraum, bis klar war, dass er ohne Unterstützung nicht genesen würde. Die Tierhilfe übernahm den Vogel und brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Naturschutzzentrum in Bruck.

Unerwarteter Einsatz am Flughafen

Eine weitere Rettung folgte in Gratwein-Straßengel (Einsatz 418), wo ein geschwächter Bussard in einem Bachbett gefunden wurde. Auch er wurde in Bruck versorgt, mit vielversprechenden Genesungsaussichten. Einen unerwarteten Einsatz gab es am Grazer Flughafen (Einsatz 411), wo sich ein Bussard in einem Stacheldraht verfangen hatte. Dank des schnellen Eingreifens der Betriebsfeuerwehr und der Tierhilfe konnte der Vogel befreit und in die Storchenstation Tillmitsch gebracht werden.

Gefährdete Kleintiere: Von Igeln bis Buchfinken

In Einsatz 417 wurde ein Igel gerettet, der bereits von seinen Findern versorgt worden war, jedoch das Fressen eingestellt hatte. Das Tier zeigte alarmierende Anzeichen von inneren Verletzungen und wurde sofort zu „Wildtiere in Not“ gebracht. Ob der kleine Igel seine Verletzungen übersteht, ist noch ungewiss. Ein anderer Fall betraf einen Buchfinken in Oberwald (Einsatz 415). Das Tier war stark abgemagert und hatte Probleme, auf den Füßen zu stehen. Auch er wurde zu „Wildtiere in Not“ gebracht.

Rettung unter schwierigen Umständen: Fledermäuse und Störche

Nicht nur Vögel und Igel, sondern auch seltener gesichtete Wildtiere fanden Hilfe bei der Tierhilfe Steiermark. In Wagna (Einsatz 419) wurde eine verletzte Fledermaus entdeckt. Nach einer kurzen Untersuchung stellte sich heraus, dass sie eine offene Wunde am Flügel hatte. Das Tier wurde in gute Hände zur Pflege übergeben. Ein besonders herausfordernder Fall war der flugunfähige Storch in Gleisdorf (Einsatz 420). Eine aufmerksame Anwohnerin hatte verhindert, dass der gestresste Vogel auf die Straße lief, bis die Tierhilfe eintraf. Der Storch wurde schließlich zur Storchenstation Tillmitsch transportiert.

Ein trauriger Abschied

Nicht jeder Einsatz endet glücklich. In Ludersdorf (Einsatz 412) musste ein Vogel gerettet werden, der sich unter einem Terrassenverbau festgesetzt hatte. Trotz aller Bemühungen überlebte der Vogel den Transport zu „Wildtiere in Not“ nicht.