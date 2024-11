Klagenfurter greift Schwager mit Axt an und verletzt ihn schwer

Ein 28-jähriger Mann aus Klagenfurt griff am 3. November 2024 um 04:00 Uhr im Verlauf eines Streits seinen 30-jährigen Schwager mit einer Axt an und verletzte ihn schwer an der rechten Hand. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt, in dem der Angreifer wohnt. Bevor er den Angriff auf den Mann startete, beschädigte er außerdem dessen Firmen-PKW mit der Axt.

Beschuldigter angezeigt

Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer in seine Wohnung, wo er kurze Zeit später von einem Einsatzkommando (EKO Cobra) festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere Cannabispflanzen entdeckt und sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.