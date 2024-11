Taxilenker bemerkt verdächtige Männer – schlägt Alarm

Ein aufmerksamer Taxifahrer meldete in der Nacht auf den heutigen Sonntag, dem 3. November 2024, um 2.15 Uhr einen laufenden Einbruch in ein Gastronomielokal in der Längenfeldgasse. Im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen hielten die beteiligten Streifenbesatzungen zwei Tatverdächtige im Bereich des Hermann-Leopoldi-Parks an. Während der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich um die Tatverdächtigen im Alter von 20 und 22 Jahren (StA.: Rumänien, Serbien) handelte. In einer Tragetasche wurden gestohlene Bargeldbestände, eine Kassenlade sowie gestohlene Getränke vorgefunden und sichergestellt. Außerdem hatte einer der Tatverdächtigen eine geringe Menge Suchtgift bei sich, welche ebenfalls sichergestellt wurde. Die Festgenommenen wurden in einen Arrestbereich gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.