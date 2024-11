Einbrecher auf Golfplatz in Berg im Drautal auf frischer Tat erwischt

Veröffentlicht am 3. November 2024, 11:27 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Am 2. November 2024 gegen 20:20 Uhr wurde ein polnischer Staatsbürger auf frischer Tat beim Einbruch in einen Getränkeautomaten auf dem Golfplatz in der Gemeinde Berg im Drautal, Bezirk Spittal/Drau, ertappt und festgenommen.

Weiterer Einbruch nachgewiesen

Bei den Vernehmungen konnte ihm ein weiterer Einbruch in ein Vereinslokal in Berg im Drautal nachgewiesen werden, wo er ebenfalls Getränke entwendete. Der Gesamtschaden der Taten ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.