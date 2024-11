Menata Njie liest in Villach: Mutige Stimmen gegen Unterdrückung

Die gambische Autorin und ehemalige Parlamentarierin Menata Njie wird am kommenden Dienstag im Dinzlschloss ihr Buch „In der Drehtürfalle“ vorstellen. Auf Einladung des Frauenbüros Villach liest Njie aus ihrem Werk, das ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen beleuchtet.

Aktivistin für Frauenrechte

Njie setzte sich in Gambia als Politikerin und Aktivistin für Frauenrechte ein und wirkte maßgeblich an Gesetzesänderungen gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM) mit. Nach einem politischen Umsturz in ihrer Heimat blieb sie während eines Aufenthalts in Österreich, um Verfolgung zu entgehen, und lebt seit 2018 hier. Sie ist Mitglied des Fachbeirats der NGO „the rain workers“ und engagiert sich beim Österreichischen Roten Kreuz als Expertin für FGM/C. Ihr Aufenthaltsstatus ist jedoch weiterhin ungeklärt. Die Lesung im Dinzlschloss in Villach ist öffentlich, und der Eintritt ist frei.