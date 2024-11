Einfamilienhäuser in Kärnten: Hier findest du die besten Preise

Die Preise sind in Kärnten eher rückläufig.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 13:38 / ©OlkesandrPidvalnyi

Gute Nachrichten für Hauskäufer

Der durchschnittliche Preis für Einfamilienhäuser in Kärnten ist gefallen. Statt 311.045 Euro im ersten Halbjahr 2023 mussten Käufer 290.818 Euro zahlen – ein Rückgang um 6,5 %. Auch in verschiedenen Preissegmenten gibt es sinkende Preise: Im unteren Segment fiel die Obergrenze um 10,5 % auf 170.000 Euro, im mittleren um 12,3 % auf 250.000 Euro und im oberen Segment um 6,0 % auf 390.000 Euro.

Wo gibt es die günstigsten Häuser?

In Klagenfurt-Land überstieg der Durchschnittspreis eines Hauses zum ersten Mal die 400.000-Euro-Marke und lag bei 404.489 Euro (+8,5 %). In Klagenfurt selbst fiel der Preis um 3,4 % auf 359.623 Euro. Im Bezirk Feldkirchen, derzeit auf Platz Drei, beruhigten sich die Preise um 14,5 % auf nun 331.002 Euro. Sehr nah beieinander liegen die Bezirke Spittal und Villach mit 306.000 Euro und 303.000 Euro. Zu den größten Preisreduktionen kam es in den beiden günstigsten Bezirken Völkermarkt und Hermagor. Hier sind ein Minus von 29,3 % auf 195.000 Euro und ein Minus von 42,1 % auf 190.000 Euro zu verzeichnen.

Verkaufszahlen variieren

Die Verkaufszahlen variieren stark zwischen den Bezirken. Während Villach mit 63 Einheiten die Führung übernahm, fiel der Bezirk Klagenfurt-Land von 80 auf 48 Verkäufe – ein Rückgang um 40 %. Die Stadt Klagenfurt verzeichnete einen moderaten Rückgang um 8,3 % auf 44 Verkäufe.

Bezirk Verbücherungen Einfamilienhauspreis Feldkirchen 19 331 002 Hermagor 5 190 731 Klagenfurt Land 48 404 489 Klagenfurt (Stadt) 44 359 623 St. Veit an der Glan 36 236 084 Spittal an der Drau 35 306 738 Villach (St. + L.) 63 303 129 Völkermarkt 29 195 233 Wolfsberg 34 208 164 Quelle: RE/MAX ImmoSpiegel Halbjahr 2024.

Rückläufige Preisentwicklung

Insgesamt zeigen die Zahlen, dass die Einfamilienhauspreise in Kärnten trotz des allgemeinen Rückgangs in einigen Bezirken steigen, während andere stark fallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 14:37 Uhr aktualisiert