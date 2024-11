Mit Auto von Brücke gestürzt: Jugendlicher (16) tot

Am heutigen Sonntag, dem 3. November, um 3.47 Uhr, lenkte ein 16-jähriger in L17-Fahranfänger aus Österreich ein Auto auf der Innsbruckerstraße, im Ortsgebiet von Scharnitz, Bezirk Innsbruck-Land, in Fahrtrichtung Norden. In einer Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchbrach dabei ein Brückengeländer und stürzte in weiterer Folge zirka 10 Meter in das Bachbett der Isar. Für den 16-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Das Auto wurde schwer beschädigt.

Im Einsatz standen: die Feuerwehren Scharnitz und Seefeld mit 3 Fahrzeugen und 22 Mann, Notarztteam, Rettung Seefeld und Kematen mit mehreren Fahrzeugen und 10 Mann, Bayrisches Rotes Kreuz mit 1 Fahrzeug und 2 Mann, Wasserrettung Tirol mit 1 Fahrzeug und 8 Mann und die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit 2 Fahrzeugen und 5 Mann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 14:17 Uhr aktualisiert