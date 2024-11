Kronprinzen-Betrug: 75-Jährige aus Villach verliert fünfstellige Summe

Veröffentlicht am 3. November 2024, 14:38 / ©u_forabl72pp auf Pixabay

Eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Villach fiel einem perfiden Betrugsmasche zum Opfer. In einem Zeitraum von mehreren Monaten, von Mitte März bis Anfang November 2024, überwies sie wiederholt Geld auf ein arabisches Konto, das angeblich einem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate gehörte.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die betroffene Frau hatte sich in den vermeintlichen Adligen verliebt, was sie dazu verleitete, ihm großzügig zu finanziell zu unterstützen. Durch ihre gutgläubigen Überweisungen erlitt sie einen finanziellen Schaden in einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme.