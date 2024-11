Erfolgreich beim Praga Cantat: Klagenfurter Ensemble Vivace holt Gold

„Ich bin wirklich stolz auf uns und unsere super Leistung beim Wettbewerb“, sagt Christina Kleinfercher, Chorleiterin des 30-köpfigen Chors. Die Sängerinnen und Sänger traten in den Kategorien Geistliche Musik und Gemischter Chor an und präsentierten jeweils vier sorgfältig ausgewählte Stücke. Gemeinsam mit 21 anderen Chören aus verschiedenen Ländern zeigten sie ihr Können in klassischer und moderner Chormusik.

Vielfältiges Programm

„Wir sind mit einem vielfältigen Programm angetreten und haben in mehreren Sprachen gesungen – Deutsch, Latein, Italienisch, Englisch und sogar Tschechisch“, freut sich Kleinfercher. Auch die Auswahl der Stücke war abwechslungsreich: Neben Volksliedern und Renaissancemusik von Claudio Monteverdi standen auch moderne Stücke wie das „Dies Irae“, ein mittelalterliches Traditional in einer neuen Fassung von Michael John Trotta aus dem Jahr 2020, auf dem Programm. Besonders anspruchsvoll war die Herausforderung, das gesamte Repertoire auswendig zu singen, was dem Ensemble ebenfalls gelang.

Stolzer Rückblick

Der Chor blickt stolz und zufrieden auf den Wettbewerb zurück. „Wir haben unser Bestes gegeben, hatten viel Spaß und haben das gemeinschaftliche Musizieren auf der Bühne in vollen Zügen genossen“, fasst das Ensemble seine Eindrücke zusammen. Ihre Leistungen wurden belohnt: In der Kategorie Geistliche Musik erzielte der Chor die Goldauszeichnung, während sie in der Kategorie Gemischter Chor mit Silber ausgezeichnet wurden. Der erste Platz ging an den schwedischen Chor Gustavi Ungdomskör, der die Jury besonders beeindruckte.

Wird nicht der letzte Wettbewerb

„Das wird sicher nicht unser letzter Wettbewerb gewesen sein, wir fangen gerade erst an“, erklärt Chorleiterin Kleinfercher, die das Ensemble anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums zu diesem Wettbewerb geführt hat. Wohin es als nächstes gehen wird, ist noch offen, denn der Fokus liegt zunächst auf dem Weihnachtsprogramm, das am 7. Dezember in Ferlach und am 8. Dezember in Timenitz aufgeführt wird.