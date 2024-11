Kulturverein Danica triumphiert: Zwei goldene Auszeichnungen in Prag

Veröffentlicht am 3. November 2024, 14:41 / ©Pexels / Gezer Amorim

Der gemischte Chor des Kulturvereins Danica aus St. Primus in der Gemeinde St. Kanzian wurde beim internationalen Chorwettbewerb „35. Praga Cantat 2024“ in Prag mit zwei goldenen Bändern in den Kategorien geistliche Lieder und Folklore ausgezeichnet.

LH Peter Kaiser gratulierte

Kulturreferent LH Peter Kaiser gratulierte im Namen des Landes und betonte, dass die Erfolge der heimischen Chöre als unverzichtbare Botschafter Kärntens gelten. Er hob hervor, wie wichtig die kulturelle Vielfalt und das Kärntner Liedgut für das Land sind und dankte dem Kulturverein Danica für deren leidenschaftliche Arbeit.

Pflege der Kultur

Gegründet 1914 als Katholischer Bildungsverein, setzt sich der Kulturverein Danica für die Pflege der slowenischen und allgemeinen Kultur ein und fördert das Verständnis zwischen den Volksgruppen.