Wo gibt es in Wien die günstigsten Einfamilienhäuser?

Der Traum vom Einfamilienhaus ist eine große Herausforderung. Noch größer wird die Herausforderung, wenn man in Wien lebt. Denn laut einer RE/MAX-Auswertung sind die Preise der Einfamilienhäuser in Wien mit 833.418 Euro im Schnitt am teuersten. Zum Vergleich: Der Österreich-Schnitt liegt bei 330.000 Euro. Mehr dazu in: Hier gibt es in Österreich die günstigsten Einfamilienhäuser.

Hier sind „Schnäppchen“ zu finden

Das ein oder andere „Schnäppchen“ lässt sich aber auch in Wien ergattern. Den Re/max-Auswertungen zufolge werden die günstigsten Einfamilienhäuser in Simmering verkauft. Mit rund 360.000 Euro liegt der elfte Wiener Gemeinde nahe dem Österreich-Schnitt. Rund 400.000 Euro zahlt man für ein Einfamilienhaus in Floridsdorf. Etwas teurer wird es dann in Ottakring (590.000 Euro), Donaustadt (590.000 Euro) und Liesing (670.000 Euro). Die Preise für Einfamilienhäuser in den Wiener Nobelbezirken Hietzing, Währing und Döbling, kann man sich fast schon denken – unter einer Million Euro ist da wohl kaum etwas zu finden. Betrachten wir die weiteren Immobilien-Entwicklungen in der Bundeshauptstadt im Detail.

Gemeindebezirk Einfamilienhauspreis 11. Simmering 363.333 Euro 12. Meidling 1.026.500 Euro 13. Hietzing 1.312.887 Euro 14. Penzing 913.658 Euro 16. Ottakring 588.833 Euro 17. Hernals 1.442.679 Euro 18. Währing 4.250.000 Euro 19. Döbling 1.743.535 Euro 21. Floridsdorf 402.498 Euro 22. Donaustadt 591.671 Euro 23. Liesing 666.775 Euro Quelle: RE/MAX ImmoSpiegel Halbjahr 2024. Anmerkung: Zu den anderen Bezirken sind keine Angaben vorhanden.

Kleinster Einfamilienhausmarkt seit 2009

Die Größe des Wiener Einfamilienhausmarktes liegt im ersten Halbjahr 2024 im bundesweiten Mengenranking mit 105 Verkäufen nach fünf Jahren wieder erstmals an letzter Stelle hinter Vorarlberg. Im Detail bedeutet das, dass der Einfamilienhausmarkt – der im Gegensatz zum Wohnungsmarkt eher ein Randphänomen ist – gegenüber dem Halbjahr 2023 um -27 Einheiten oder -20,5 Prozent geschrumpft ist. Gegenüber dem Spitzenjahr 2016 sogar um -49,0 Prozent. So wenige Verkäufe wie im ersten Halbjahr 2024 waren es seit Beginn des RE/MAX-ImmoSpiegels 2009 nicht, denn der letzte Tiefstwert lag im Jahr 2013 bei 128 Verkäufen.

Umsatz: noch dreistelliger Millionenbetrag

100 Mio. Euro Umsatz sind im Vergleich zum Halbjahr 2023 ein Minus von 33 Mio. Euro bzw. -24,8 Prozent und bedeuten einen Rangverlust von Rang sechs auf sieben, noch vor Vorarlberg und dem Burgenland.

Um 70.182 Euro weniger für ein Wiener Einfamilienhaus

Von 2022 auf 2023 sind die Einfamilienhauspreise um +13,3 Prozent angezogen. 2024 dann die Umkehr zu einem negativen Vorzeichen: -7,8 Prozent sind eine Preisreduktion von 903.601 Euro auf 833.418 Euro. Das ist der 2,5-fache Betrag des Bundesdurchschnitts.

Donaustadt bleibt Mengensieger

Das Gros der Einfamilienhausverkäufe wird bekanntlich in den flächengrößten Bezirken abgewickelt. Zweistellige Grundbucheinträge gibt es nur in der Donaustadt (32; -15,8 Prozent), in Hietzing (16; +45,5 Prozent), in Penzing (14; -22,2 Prozent), in Liesing (11; -47,6 Prozent) und in Döbling (10 +42,9 Prozent). Einstellige Verbücherungsmengen verteilen sich über sechs weitere Bezirke. Ein statistisch aussagekräftiger Mittelpreis konnte für das erste Halbjahr 2024 mengenbedingt nur für die Donaustadt mit 591.671 Euro (-30,6 Prozent) ermittelt werden.