Kinder entdeckten mit Metalldetektor Granate

Am Samstag, dem 2. November 2024, gegen 13.30 Uhr, wurde durch zwei Kinder am Hintersteinersee in Scheffau, Bezirk Kufstein, mit einem Metalldetektor ein metallischer Gegenstand im Erdreich wahrgenommen und in einer Grabungstiefe von ca. 50 cm ein „bombenähnlicher“ Gegenstand vorgefunden. Nach erfolgter Verständigung konnte von einer Streife der Polizeiinspektion Söll eine ca. 60 cm lange Granate festgestellt werden. Beim aufgefundenen Relikt handelte es sich im Durchmesser um eine 6 cm Granatpatrone (Sprenggranate – ganzer Schuss) aus dem 2. Weltkrieg. Bis zur Rücksprache mit dem Entminungsdienst wurde der Fundort kurzfristig großräumig (150 m) abgesperrt. Da aber laut Entminungsdienst keine unmittelbare Gefahrenlage bestand, waren etwaige Absperr- oder Evakuierungsmaßnahmen nicht mehr erforderlich. Nach Eintreffen des Entminungsdienstes wurde die Granate von diesem abtransportiert.

Weiterer Granatenfund in Tirol

Ein weiterer Granatenfund fand am heutigen Sonntag, dem 3. November, gegen 8 Uhr statt. Ein 51-jähriger Österreicher entdeckte in Stanzach, Bezirk Reutte, am Ufer des Lechs, eine Granate und zeigte diese den Beamten der Polizeiinspektion Elbigenalp. Es handelte sich um eine ca. 20 cm große Granate, welche nach Rücksprache mit einem sprengstoffkundigen Organ von den Polizisten geborgen und zur PI Elbigenalp verbracht wurde. Der Entminungsdienst wurde vom Fund in Kenntnis gesetzt und zur Abholung beauftragt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 15:52 Uhr aktualisiert