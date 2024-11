Wunsch nach Eigenheim: Die günstigsten Häuser in der Steiermark

Gute Nachrichten für alle, die ein Haus kaufen möchten: Der durchschnittliche Preis für Einfamilienhäuser in der Steiermark ist leicht gesunken. Der Durchschnittspreis ist um 3,0 % auf 265.219 Euro gesunken, womit die Steiermark das zweitgünstigste Bundesland ist. Im unteren Preisviertel ging der Höchstpreis von 160.000 auf 155.000 Euro (–3,1 %) zurück. Im oberen Viertel fiel der Mindestpreis von 375.000 auf 360.000 Euro (–4,0 %). Wie erschwinglich die anderen Bundesländer sind, erfährst du hier: Hier gibt es in Österreich die günstigsten Einfamilienhäuser.

Günstiges Wohnen in der Steiermark

Das Wohnen in der Landeshauptstadt Graz ist wieder günstiger geworden. Im Durchschnitt zahlt man 474.129 Euro, was einem Rückgang von 29.963 Euro (-5,9 %) entspricht. In Weiz fiel der Durchschnittspreis auf 226.277 Euro (-18,6 %) und in Voitsberg auf 217.543 Euro (-13,2 %). Auch im Murtal sank der Preis auf 175.739 Euro (-18,9 %), während Leoben mit einem Preis von 169.424 Euro (-20,7 %) ebenfalls einen Rückgang verzeichnete.

Wo wohnst du aktuell? Ich wohne in meinem eigenen Haus In einem Haus zur Miete In einer Mietwohnung In einer Eigentumswohnung In einer WG Ich baue gerade ein Haus Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hier musst du tiefer in die Tasche greifen

In Graz-Umgebung sind die Preise gestiegen, um +2,7 % auf 346.196 Euro. Liezen verzeichnete einen Anstieg von +0,8 % auf 345.676 Euro und ist damit so nah an Graz-Umgebung wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Auch in Deutschlandsberg sind die Preise gestiegen, und zwar auf 286.234 Euro (+12,0 %). Am stärksten ist der Preis im Bezirk Murau gestiegen, der um +45,6 % auf einen neuen Höchstpreis von 251.239 Euro kletterte.

Bezirk Hausverkäufe Einfamilienhauspreis Graz 71 474.129 Euro Graz-Umgebung 120 346.196 Euro Weiz 54 226.277 Euro Voitsberg 55 217.543 Euro Murtal 53 175.739 Euro Leoben 37 169.424 Euro Liezen 77 345.676 Euro Deutschlandsberg 52 286.234 Euro Murau 17 251.239 Euro Leibnitz 56 290.025 Euro Bruck-Mürzzuschlag 86 217.526 Euro Südoststeiermark 44 195.551 Euro Hartberg-Fürstenfeld 81 177.969 Euro Quelle: RE/MAX ImmoSpiegel Halbjahr 2024.

Preise variieren

Die Zahlen zeigen zwar einen allgemeinen Preisrückgang für Einfamilienhäuser in der Steiermark, doch variieren die Preise stark zwischen den Bezirken. In einigen Regionen sind die Preise gesunken, während sie in anderen gestiegen sind.