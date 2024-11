Vater fährt betrunken und baut Unfall – Tochter (10) am Beifahrersitz

Veröffentlicht am 3. November 2024, 16:35 / ©Bettina Nikolic

Ein 38-jähriger Steirer lenkte am 3. November 2024 um 11.40 Uhr sein Auto in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf der Rosentaler Straße B91 in Richtung Norden. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er bei der Kreuzung mit der Florian-Gröger-Straße zu weit nach rechts und prallte gegen die dort befindliche Ampelanlage.

Vater und Tochter im Klinikum Klagenfurt

Durch den Anprall wurde er und seine am Beifahrersitz mitfahrende 10-jährige Tochter leicht verletzt. Beide wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Ampelmast wurde erheblich beschädigt. Ein Alkomatentest mit dem Lenker verlief positiv.