Nach Brandstiftung in Lienz: Zündler (21) gibt Geständnis ab

Ermittlungen in Lienz: 21-Jähriger gesteht Brandlegung auf Firmengebäude.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 17:12

In der Donnerstagnacht, dem 19. September 2024, brach auf dem Dach eines Firmengebäudes in Lienz ein Feuer aus. Gegen 22.54 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Lienz rückte mit rund 45 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Brandstiftung aufgeklärt: 21-Jähriger gesteht Tat

Die Ermittlungen zur Brandursache führten die Polizei schließlich zu einem 21-jährigen Österreicher, der im Verdacht steht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Laut den Behörden soll der Tatverdächtige Kartons angezündet und sie auf das Dach der Firma geworfen haben. Bei den Befragungen zeigte sich der Mann geständig und gab die Brandstiftung zu.

Ein weiteres Vergehen: Sachbeschädigung an der Baustelle

Zusätzlich konnte durch die Ermittlungen eine weitere Sachbeschädigung aufgeklärt werden, die auf derselben Baustelle gegenüber dem Firmengebäude verursacht wurde. Auch für diese Tat, bei der ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich entstand, wird der junge Mann verantwortlich gemacht. Der mutmaßliche Brandstifter wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.